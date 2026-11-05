Inauguran Semana de la Contaduría Pública

El presidente municipal, Yamil Melgar, participó en la inauguración de la 50.ª Semana de la Contaduría Pública, junto a la C.P.C. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, presidenta del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP), y Ernesto Federico Cárdenas López, presidente del Colegio de la Contaduría Pública de Chiapas.

Ante profesionistas, docentes y estudiantes, el alcalde reconoció que las y los contadores contribuyen a generar confianza, fortalecer la transparencia y dar certidumbre a las actividades económicas. Reiteró la disposición del Ayuntamiento de trabajar de cerca con los colegios y las instituciones académicas para impulsar el desarrollo de Tapachula.

Actualización, clave

Durante su intervención, la C.P.C. María de las Mercedes destacó la importancia de mantener al gremio actualizado e incorporar la ética y la sostenibilidad en su formación. Señaló que estos temas responden a las prioridades internacionales de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) y reconoció su inclusión en el programa.

Por su parte, Federico Cárdenas expresó su satisfacción por inaugurar este encuentro de gran relevancia para Tapachula y Chiapas. Destacó que brindará capacitación a las juventudes y marcará un precedente para comprender cómo las nuevas tecnologías transforman el ejercicio de la contabilidad.

También estuvieron presentes Samuel Iván González Roblero, director de la Facultad de Negocios, Campus IV de la Unach; Verónica Ramírez Estrada, vicepresidenta del Colegio; Magda Jacqueline Lara, vicepresidenta de Relaciones y Difusión, y Juan Escutia Andrade, auditor de Gestión del Colegio de Contadores.