Inauguran sendero “Pañuelo Rojo” en el Cañón del Sumidero

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Sendero Extraordinario “Pañuelo Rojo”, ubicado en el mirador Los Chiapa, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, una obra integral que permitirá a las y los visitantes recorrer este emblemático espacio natural de Chiapas de manera más segura y accesible.

Tras recorrer los nuevos espacios peatonales, la torre de avistamiento y la exposición permanente dedicada al movimiento histórico Pañuelo Rojo, el mandatario destacó que el Gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones para fortalecer la prosperidad de Tuxtla Gutiérrez. “Vamos a tener una capital a la altura de Chiapas y del sur de México. Queremos hacer de nuestra capital no solamente el lugar más seguro para vivir, sino también el lugar con mayor felicidad”.

Chiapas, un destino de talla mundial

En este contexto, Ramírez Aguilar señaló que su administración desarrolla proyectos de rehabilitación, mejoramiento, modernización y embellecimiento de centros turísticos en distintas regiones del estado. Precisó que Chiapas es extraordinario por naturaleza y que el propósito es consolidarlo como un destino turístico de talla mundial.

El secretario de Turismo Segundo Guillén Gordillo explicó que los Senderos Extraordinarios que se realizan en distintos puntos turísticos de Chiapas surgen con la visión de posicionar a la entidad como el parque natural más grande de México, al tiempo que ofrecen a las y los visitantes la posibilidad de disfrutar la riqueza natural, caminar, respirar y reconectar con la madre tierra.

Recursos

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, dio a conocer que en la rehabilitación de este espacio se invirtieron más de 4 millones de pesos. Detalló que los trabajos comprendieron la construcción de una plazoleta, torre de avistamiento y sendero con escalones; tres marcos de acceso; rehabilitación de servicios sanitarios; instalación de un mapa metálico, señales informativas y letras corpóreas. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura turística con respeto al medio ambiente y a la promoción de la riqueza natural de Chiapas.

El director regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pável Palacios Chávez, valoró la visión del Gobierno de la Nueva ERA para invertir e impulsar proyectos de rehabilitación integral en áreas naturales protegidas y microcuencas. Señaló que estas acciones contribuirán a restaurar la biodiversidad de Chiapas.

Agradecen respaldo

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el acompañamiento y apoyo para hacer realidad las acciones encomendadas. También reconoció la participación de la síndica, regidoras y regidores, así como de las autoridades estatales involucradas, y destacó que estos trabajos contribuirán a recuperar y realzar este espacio emblemático de Chiapas durante la Nueva ERA.

Acompañaron al gobernador el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Francisco Guillén Guillén; el regidor, Francisco Antonio Rojas Toledo; el presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, Daniel Ovando Valencia, entre otras personas invitadas.