Inauguran sistema autónomo de energía eólica

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) inauguró el primer sistema autónomo de energía eólica del Plantel 01 San Fernando, presentó proyectos de energía térmica y formalizó un convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas (CIME Chiapas, A.C.).

El evento fue encabezado por el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien participó en el recorrido por los ocho aerogeneradores instalados y en el encendido simbólico del sistema.

El subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz, destacó la importancia de impulsar proyectos que fortalezcan la educación tecnológica y la formación de las y los estudiantes.

Nuevas oportunidades

Morales Ángeles señaló que el convenio con el CIME Chiapas fortalecerá la vinculación institucional y abrirá nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para la comunidad educativa.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por impulsar acciones que promueven la innovación, la sustentabilidad y la educación tecnológica en Chiapas.

Por su parte, el presidente del XVIII Consejo Directivo del CIME Chiapas, Erick Álvarez Aguilar, destacó que esta alianza permitirá impulsar proyectos conjuntos en beneficio de las y los estudiantes.

Proyecto único

La docente de la carrera de Fuentes Alternas de Energía, Celia del Carmen de la Cruz, resaltó que este sistema representa un proyecto único en Chiapas dentro del nivel medio superior, al combinar innovación tecnológica y energías renovables.

Estuvieron presentes la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño; la síndica municipal Flor de Liz Guzmán Reyes, en representación del alcalde Ediberto Gutiérrez Aguilar; el director de Vinculación, Joseuz Omar Ramos Hernández; el director del Plantel 01 San Fernando, José Luis Gutiérrez Méndez; así como docentes, estudiantes e invitados especiales.