Inauguran sistema de agua potable en Frontera Corozal

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la segunda etapa de la reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad Frontera Corozal, del municipio de Ocosingo, una obra que contempló una inversión superior a 50 millones de pesos y que beneficiará a 10 mil 800 habitantes. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa proyectos prioritarios que fortalecen el bienestar y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.

“El agua es fundamental porque ayuda a la limpieza, a la salud y mejora las condiciones de vida de las familias. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que el agua no debe ser un privilegio de unos cuantos, sino el derecho humano de todas las personas. Y nosotros, en concordancia con esa visión, trabajamos para que Chiapas tenga mejor infraestructura hídrica”, expresó.

En este contexto, el mandatario señaló que, aunque se trata de una obra poco visible, representa una inversión significativa con enfoque social y humanista que se traduce en beneficios directos para los hogares. En ese sentido, reconoció a las y los integrantes del Comité de Agua Potable y a las autoridades por el trabajo coordinado que permitió concretar este proyecto.

Llamado

Ramírez Aguilar afirmó que ha quedado atrás el capítulo de violencia y sometimiento que enfrentaron las comunidades y autoridades, por lo que llamó a preservar la unidad, la convivencia pacífica y a denunciar de manera anónima cualquier acto delictivo. Enfatizó que el Estado es el único responsable de velar por el cuidado del pueblo y aseguró que no se bajará la guardia para garantizar la paz, la seguridad y el orden en la línea fronteriza y en las distintas regiones de Chiapas.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que esta segunda etapa contempló la construcción de 32 kilómetros de red de distribución y más de dos mil tomas domiciliarias, lo que representa un avance relevante en materia de justicia social y bienestar para la población.

Obra

La presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez Cruz, reconoció el compromiso para concretar acciones de alto sentido social que atienden necesidades históricas de las comunidades. Subrayó que la visita del gobernador confirma la cercanía de un gobierno que escucha y responde, y resaltó que como nunca antes se está invirtiendo en infraestructura, educación, salud y seguridad.

El comisariado ejidal de Frontera Corozal, José Arcos Pérez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por dar continuidad a la segunda etapa de este proyecto, el cual representa un avance significativo para la comunidad y refleja el compromiso con el bienestar social. Además, comentó que la población valora los avances en materia de seguridad y reactivación económica, lo que ha permitido recuperar la prosperidad en la región.

Acompañaron al gobernador la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; el diputado federal Distrito III, Alfredo Vázquez Vázquez; el agente municipal de Frontera Corozal, Mauricio Sánchez Montejo; entre otras personas.