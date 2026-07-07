Inauguran tanque de agua construido por colonos

Habitantes de la colonia Anexo Altos de María Auxiliadora, en San Cristóbal, inauguraron un almacenamiento de agua captada por lluvia que se construyó con recurso del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y con mano de obra donada por los propios colonos.

El tanque, que el representante de la colonia, Óscar Felipe Gómez, consideró que es el resultado de un gran esfuerzo a lo largo de los años; tiene capacidad para 100 mil litros de agua, beneficiando a 84 familias de la zona.

Iniciativa

El proyecto nació de la problemática de que, por las condiciones geográficas de la colonia localizada en una parte alta de la ciudad, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) de San Cristóbal no logra abastecerles de agua.

Pese a que las colonias aledañas consideran que la construcción de este tanque podría afectarles, Felipe Gómez explicó que sería todo lo contrario, pues le quitarían una carga a Sapam, que, dijo, otorga poca agua a los habitantes de la ciudad.

Actualmente la colonia requiere un sistema de bombeo, el cual buscarán que sea solar para seguir aunando al cuidado del medio ambiente que ha caracterizado a los habitantes de la zona.