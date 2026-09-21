Inauguran una calle en Real del Bosque

En beneficio de escuela primaria, jardín de niños, de feligreses, así como de cientos de hogares, el presidente Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la avenida De los Tréboles, entre las calles Doctor Hugo González y Los Olivos, en el fraccionamiento Real del Bosque.

Al explicar que el proyecto forma parte del programa Calles Felices, el alcalde capitalino destacó que es una vialidad integral que incluye concreto hidráulico, banquetas, señaléticas, red de agua potable, drenaje, alumbrado público, entre otras acciones complementarias, esto, dijo, en beneficio de niñas, niños, juventudes y familias de la zona.

Importancia

En este marco, Ángel Torres destacó la importancia de este tipo de obras, pues contribuye a la imagen urbana, movilidad, conectividad, a la calidad de vida de las y los habitantes, pero sobre todo, dijo, es el cumplimiento a la palabra empeñada con las y los habitantes.