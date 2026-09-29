Inauguran una calle más; ahora en la Ideal

“Cuando las obras hablan, las palabras sobran”, expresó una habitante, luego de que fue testigo de la inauguración de la avenida Uxmal, en la colonia Ideal, donde hace un par de meses llegó el presidente Ángel Torres y puso en marcha la obra; este fin de semana regresó para inaugurarla.

En este marco, el alcalde refrendó el compromiso de seguir redoblando esfuerzos para la construcción de más calles y avenidas en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, y a “continuar juntas y juntos, porque los resultados van a seguir”.

Programa

Al explicar que esta obra forma parte del programa Calles Felices, el edil capitalino destacó la importancia de este tipo de proyectos, pues mejora la calidad de vida de las familias, además optimizar la imagen urbana, la conectividad y movilidad urbana.