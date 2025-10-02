Inauguran una calle más en beneficio de familias

Como parte del Eje: Infraestructura y Desarrollo Urbano, a través del Programa Calles Felices, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, inauguró una calle de más de 350 metros lineales en beneficio de familias de la colonia Francisco I. Madero.

Obra integral

Ante vecinas y vecinos, el alcalde capitalino explicó que es una obra integral con concreto hidráulico, señalética, alumbrado público, banquetas, jardineras y adicionalmente pintura en la fachada de las viviendas, con lo que se mejora la imagen urbana, la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

Un Tuxtla de resultados

“Esta inauguración es una muestra más del compromiso de construir un Tuxtla de resultados y lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho desde el primer día de mi gobierno”, expresó Ángel Torres al sostener que con estas acciones se están consolidando los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

Al evento asistieron las regidoras Fredegunda Alegría, Paola Aguilar, Marcela Iturbe y el regidor Antonio Mayorga; así como secretarias y secretarios del Ayuntamiento capitalino.