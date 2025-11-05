Inauguran una calle más en la colonia Santa Ana

En un ambiente de música y alegría, el presidente municipal de la capital, Ángel Torres Culebro, junto a vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la calle Ingeniero Vicente Herrera, entre las avenidas 9.ª Sur Oriente y Nicolás Grijalva, en la colonia Santa Ana, con lo que se hizo justicia social a una demanda de hace más de 40 años.

Al informar que fueron más de 180 metros lineales con concreto hidráulico, banquetas, alumbrado público, red de drenaje y agua potable, el alcalde capitalino destacó que “hoy se vive la justicia social en Tuxtla, llevando beneficios a donde más se necesita, como esta calle nueva que contribuye a la transformación de la calidad de vida de las familias”.

En el evento estuvieron presentes habitantes de la colonia, la síndica municipal, Emma Orantes; la regidora, Fredegunda Alegría; los Secretarios de Desarrollo Social y Educación, y de Servicios Municipales, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, respectivamente.