Inauguran una calle más en Patria Nueva

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, acompañado por vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la calle Ébano Norte, entre las avenidas Ciprés Poniente y Fresno, en la colonia Patria Nueva, como parte del programa Calles Felices.

Al explicar que el proyecto incluyó la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario, así como la construcción de banquetas, jardineras, guarniciones y colocación de señalética, el alcalde capitalino indicó que esta obra mejora la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias de la zona.

El programa Calles Felices continúa transformando la imagen urbana y la infraestructura básica en colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, sobre todo, “se atiende demandas añejas y es justicia social para las y los habitantes”, sostuvo el alcalde capitalino.