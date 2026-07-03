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ChiapasTuxtla

Inauguran una calle más en Patria Nueva

Julio 03 del 2026
El alcalde inauguró la pavimentación integral de la calle Ébano Norte. Cortesía
El alcalde inauguró la pavimentación integral de la calle Ébano Norte. Cortesía

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, acompañado por vecinas y vecinos, inauguró la pavimentación integral de la calle Ébano Norte, entre las avenidas Ciprés Poniente y Fresno, en la colonia Patria Nueva, como parte del programa Calles Felices.

Al explicar que el proyecto incluyó la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario, así como la construcción de banquetas, jardineras, guarniciones y colocación de señalética, el alcalde capitalino indicó que esta obra mejora la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias de la zona.

El programa Calles Felices continúa transformando la imagen urbana y la infraestructura básica en colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, sobre todo, “se atiende demandas añejas y es justicia social para las y los habitantes”, sostuvo el alcalde capitalino.

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