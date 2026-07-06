Inauguran una calle más en Paulino Aguilar

En un ambiente de alegría y emoción, las y los vecinos celebraron la inauguración de la calle Pajku, ubicada entre la avenida Flor de Sospó y la calle Río Blanco, en la colonia Paulino Aguilar Paniagua, en compañía del presidente municipal Ángel Torres.

En este marco, el alcalde explicó que son más de 240 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, con red de agua potable, drenaje, jardineras, guarniciones, señalética, alumbrado público y adicionalmente pintura en la fachada de las viviendas, lo que representa un acto de justicia social a las familias que tenían años esperando esta obra.

Con estas acciones, el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, refrenda el compromiso de seguir construyendo más calles dignas, seguras y funcionales, con lo que se contribuye al desarrollo, bienestar, pero sobre todo, al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de esta bonita colonia.