Inauguran XVII Festival Proyecto Posh 2025

Con una serie de actividades y la presencia de autoridades locales y estatales se realizó la tarde de este jueves la inauguración del XVII Festival Internacional de Expresiones Culturales de la Nueva Generación Proyecto Posh 2025 en San Cristóbal de Las Casas, actividades que culminarán el día 15 de este mes.

La inauguración tuvo lugar en los espacios del Centro Cultural Carlos Jurado, acto que contó con la participación de la Rondalla Juvenil de Oxchuc (Unich) y del performance prehispánico de la compañía “Escénico Chiapas”.

También fue inaugurada la exposición fotográfica de los proyectos “Danzar es Chiapas” y “Enamórate de San Cristóbal” de los artistas Franz Perzu y Balám Quitzé Lizcano.

La inauguración fue presidida por la maestra Leticia Lescieur López, directora general del proyecto.

Durante los días del festival se presentarán exposiciones fotográficas, presentaciones escénicas, expo venta artística y artesanal, así como una tarde de conciertos.

Las actividades se desarrollan en cuatro sedes, el Centro Cultural Carlos Jurado, El centro Cultural del Carmen, Catrina Cultu-bar y Marietas.

Proyecto Posh es un evento sin fines de lucro que ha ofrecido una plataforma a más de cinco mil artistas nacionales y extranjeros de las artes escénicas, plásticas, literarias, musicales, audiovisuales y urbanas, con el apoyo de instituciones públicas y empresas locales que han creído en este foro desde el año 2008.