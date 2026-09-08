Inauguran XVII Semana de Ciencias de la Tierra

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, inauguró este lunes los trabajos de la XVII Semana de Ciencias de la Tierra, actividad académica emblemática del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Iigercc) de esta casa de estudios.

Durante el acto inaugural, la rectora destacó la importancia de abrir este tipo de espacios que permitan la generación de conocimiento científico que derive en la comprensión de los fenómenos naturales y sociales asociados con los riesgos, a fin de reducir vulnerabilidades, fortalecer la prevención y contribuir a la construcción de comunidades y entornos más seguros.

López Jiménez señaló que mediante conferencias, cursos, talleres y conversatorios, se propicia el intercambio de conocimientos y se fortalecen las redes de colaboración entre investigadores, académicos y especialistas de distintas áreas de las ciencias de la tierra.

Asimismo, reconoció el trabajo de la comunidad del Iigercc en la formación de profesionistas y especialistas, así como en el desarrollo de investigación vinculada con problemáticas concretas que afectan a la sociedad, particularmente aquellas relacionadas con la gestión de riesgos y la construcción de mayor resiliencia ante futuras eventualidades.

Las actividades, este año bajo el lema “Escucha a la Tierra: Ciencia y resiliencia para el futuro”, dieron inicio con la conferencia magistral “Comunicación de crisis-Gestión de Riesgos”, a cargo del director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz.