Inaugurarán exposición Hijas del Colibrí

La exposición de artes plásticas colectiva “stsebetik ts’unun / Hijas del colibrí”, será inaugurada este lunes, a las 17:00 horas, en los espacios de la Casa de la Cultura de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas.

La exposición que estará por espacio de un mes destaca el talento, la memoria y la fuerza de mujeres indígenas, reuniendo obras que exploran su visión del mundo y su identidad.

El nombre simboliza vida, color y movimiento, buscando visibilizar su labor artística dentro del arte contemporáneo.

La colectiva Tsebetik Ts’unun “Hijas del Colibrí” está conformada por mujeres artistas originarias de San Juan Chamula y municipios cercanos, quienes, a través de la pintura, construyen un espacio de expresión, identidad y resistencia cultural.

Nace como un acto de encuentro y sororidad, donde cada integrante aporta su sensibilidad, su historia y su forma única de habitar el mundo.

El nombre “Ts’unun” (colibrí) simboliza la esencia del grupo: vida, color, movimiento y espíritu. Así como el colibrí destaca por la diversidad de tonos en su plumaje y su energía constante, las artistas llenan sus obras de fuerza, memoria y significado.

La invitación es para este lunes, a las 17:00 horas, en los espacios de la Casa de la Cultura de San Juan Chamula. Entrada libre.