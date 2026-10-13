Inaugurarán laboratorio de conservación textil

El Centro de Textiles del Mundo Maya A.C. (CTMM), con sede en la planta alta del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de Las Casas, inaugurará su Laboratorio de Conservación para la preservación del patrimonio textil.

En el marco de su 14° aniversario, informó que presentará el nuevo espacio especializado y ofrecerá actividades culturales de entrada libre el próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 11:00 horas.

Dio a conocer que desde el año 2012, el CTMM continúa con un arduo trabajo dedicado al reconocimiento de las maestras tejedoras y bordadoras de la región maya.

A lo largo de su trayectoria, el Centro de Textiles ha impulsado la difusión del arte textil maya y el encuentro con sus comunidades.

Durante estos 14 años, el alcance de la institución ha impactado a tres mil 27 artesanas y artesanos, 66 mil 402 estudiantes y docentes, así como 342 mil 588 visitantes de todas partes del mundo.

Invitación

El CTMM, a través de un comunicado, invita al público en general a la celebración de su aniversario.

La puesta en marcha del laboratorio, señalan, es un proyecto cuyas raíces se encuentran también en el apoyo que Fomento Cultural Banamex brindó al centro desde sus primeros años.

Las instalaciones se han adecuado para realizar procesos de lavado, secado, remoción de manchas y elaboración de remiendos (refuerzos), pero también con equipo de laboratorio que ayuda a identificar materiales y técnicas.

Dentro de los materiales que se pueden tratar se encuentran: lana, algodón, madera, cerámica, pieles, lacas, fibras vegetales, fotografías, entre otros.

“El laboratorio busca convertirse en un espacio para el intercambio de conocimientos, la formación especializada, la colaboración con profesionales de la conservación, investigadores y especialistas”, señala.

De igual manera, como parte de esta iniciativa, se realiza la capacitación de dos aprendices de lengua tsotsil y tseltal, quienes participan de manera activa en las labores y adquieren conocimientos tanto teóricos como prácticos, relacionados con el manejo, diagnóstico, documentación y conservación preventiva de las colecciones.

Finalmente, dio a conocer que este aniversario tiene para la institución “un significado especial, pues se presenta una nueva escena, se trata de una vitrina grande de la Sala de Arte Textil en donde representamos aspectos de la vida cotidiana y ceremonial del Mundo Maya”