Incendian motocicleta de comunicador

La motocicleta del periodista Jesús Reyes Ovando fue incendiada durante la madrugada del pasado jueves frente a su domicilio en el municipio de Ixtacomitán, en un hecho que generó preocupación entre el gremio periodístico de la región norte de Chiapas.

De acuerdo con la información disponible, la unidad se encontraba estacionada afuera de la vivienda del comunicador, cuando personas desconocidas presuntamente le prendieron fuego, provocando daños totales al que era su principal medio de transporte.

El ataque provocó momentos de angustia entre la familia del periodista, quien además administra una página digital de información local.

Pronunciamiento

Tras lo ocurrido, la Subdelegación de la Asociación Nacional de Locutores de México emitió un pronunciamiento en el que solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Asimismo, pidió la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de los organismos defensores de derechos humanos para garantizar la seguridad de las y los comunicadores en la región.

El comunicador consideró que el atentado podría estar relacionado con su labor periodística y con publicaciones en las que ha denunciado presuntas irregularidades en el municipio de Ixtacomitán.

Contexto

Los hechos ocurren en un contexto de cuestionamientos hacia la administración municipal encabezada por Miguel Ángel Moreno Palacios, señalada por diversos sectores por problemas de inseguridad, obras inconclusas y presuntas deficiencias en la ejecución de proyectos públicos. También han surgido versiones sobre la posible postulación de un familiar del alcalde, Gustavo Lorenzo Reyes Palacios, para sucederlo en el cargo.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían reportado personas detenidas. Se espera que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar si el ataque guarda relación con la actividad periodística de la víctima.