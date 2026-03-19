Incendio acaba con vivienda en Las Delicias

Un presunto corto circuito provocó el incendio de una vivienda en Las Delicias, en la zona baja de Huixtla, quedando reducida a cenizas y una familia sin un lugar donde vivir.

Fue este miércoles que ocurrió el siniestro, en la casa de María del Tránito Dionicio Mateo, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencia pero no se pudo hacer mucho por lo avanzado del incendio.

La mujer explicó que fue un corto circuito en el sistema eléctrico que provocó que el fuego se diseminara rápidamente por toda la casa construida de madera y lámina.

Vecinos acudieron y lograron rescatar a una persona de la tercera edad que se encontraba al interior de la vivienda, el cual presenta problemas de salud y no se podía movilizar por sí sola.

Pérdidas

Debido al fuego, todo lo que había en el interior quedó reducido a cenizas, por lo que la mujer, sus tres hijos, y su familiar enfermo quedaron sin un techo.

Por ello, tanto ella como los vecinos, pidieron ayuda de las autoridades municipales y de Protección Civil estatal para que puedan proporcionarles apoyo para reconstruir su casa.

Y es que además, todos los enseres domésticos, ropa y otras pertenencias se perdieron.

Las autoridades han recomendado que se realicen revisiones a las instalaciones eléctricas para evitar percances de esa naturaleza.