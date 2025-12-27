Incendio arrasa con casi 400 hectáreas

Un incendio ocurrido en el municipio de Arriaga, a la altura de la Calera, ha quemado más de 380 hectáreas, por lo que se activaron 70 combatientes para liquidar el siniestro, detalló la Secretaría de Protección Civil Estatal.

El fuego provocó que tanto las fuerzas estatales y federales se concentraran para atender el fuego, a fin de evitar que las llamas impacten a viviendas cercanas a la zona.

Trabajo coordinado

El despliegue de los 70 combatientes forman parte de Protección Civil de Pijijiapan y estatal, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Hacemos un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a la zona del siniestro”, remarcó Protección Civil.

También se pidió a la población que, para evitar los incendios (forestales o de pastizales) se evite tirar colillas o cerillos, debido a que con una chispa puede ocurrir un accidente por el material vegetal que está seco.

Recomendaciones

Otras de las recomendaciones de las autoridades, es que tampoco se tire basura, sobre todo, lo relacionado con material de vidrio, la razón es que puede generar un “efecto lupa” que, con el calor, se puede convertir en un factor para generar el fuego.