Incendio consume más de mil 400 hectáreas

Con base en la información actualizada de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la biosfera de La Sepultura, más de mil 400 hectáreas se han quemado a consecuencia de un incendio que se registró al interior de la reserva.

En la tarjeta informativa que se compartió, se llevaba un control del 95 % y 90 % de liquidación del fuego.

Participaron este 4 de febrero alrededor 46 elementos del Sistema nacional y estatal de Protección Civil, así como brigadas de la Conanp y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Con base en las estadísticas, el incendio ha provocado una afectación de mil 430 hectáreas entre bosque de pino, selva baja caducifolia y sabanoide.

Brechas cortafuego

Por aparte, la Secretaría de Protección Civil en Chiapas confirmó que se han realizado 7 mil metros de brechas cortafuegos.

A las acciones se suman otros 600 metros de la aplicación de contrafuego controlado y seis mil metros más de liquidación seca, entre otras actividades.

Conanp

Se detalló que se mantiene una vigilancia del sitio, pero el trabajo en conjunto (de los tres niveles de gobierno) permitió avanzar en la liquidación del incendio.

“Se realizan actividades de liquidación y combate en dos puntos que se reactivaron”, se enfatizó en la página de la Conanp-Reserva de la Biosfera La Sepultura.