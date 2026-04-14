Incendio consume veintiún vehículos de la CFE

Un incendio de pastizal que se propagó hacia las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), registrado el pasado domingo en la capital, derivó en la quema de al menos 21 vehículos pertenecientes a la empresa que se encontraban dentro de una bodega.

De acuerdo con el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, tras recibir el reporte a través de la línea de emergencia 911, personal operativo acudió al sitio donde inicialmente se señalaba que el fuego había alcanzado instalaciones de la CFE.

Sin embargo, al arribar confirmaron que el incendio consumía vehículos estacionados en el lugar.

En total, 21 unidades fueron destruidas, mientras que siete lograron ser rescatadas.

Hechos

Las primeras investigaciones apuntaron a que el fuego se originó en un predio colindante con abundante maleza y pastizales sin mantenimiento.

Las llamas se extendieron rápidamente hasta alcanzar la zona donde se encontraban los vehículos, lo que agravó las pérdidas materiales.

Ante esto, advirtió que el predio donde presuntamente inició el incendio será sujeto a sanciones por parte de autoridades ambientales y de protección civil.

En lo que va del año, el municipio ha registrado más de 160 incendios, principalmente urbanos y de pastizales.

En contraste, los incendios forestales han sido mínimos, sin superar las 10 hectáreas afectadas.

En términos de superficie dañada, se reportaron mas de 300 hectáreas afectadas, principalmente en zonas de interfaz urbano- forestal y áreas urbanas.