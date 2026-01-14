Incendio de basurero fue provocado; no quedará impune

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que se intensificaron las acciones para controlar el incendio que se registra en el basurero intermunicipal y que está provocando afectaciones en la ciudad y municipios vecinos.

En entrevista radiofónica, el alcalde Melgar Bravo agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, de Protección Civil Municipal (PC) y de los municipios cercanos, que se han sumado a las labores para mitigar el siniestro, que de acuerdo a las indagatorias fue provocado.

Sanciones a responsable

Al destacar el trabajo coordinado entre las distintas instancias para controlar el siniestro y minimizar los riesgos para la población, el presidente municipal de Tapachula reiteró que se aplicarán sanciones a los responsables de provocar este incidente, destacando el compromiso de su gobierno con la seguridad, la salud de la comunidad y la protección del medio ambiente.