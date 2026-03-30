Incendio en el cerro Mactumatzá

Un incendio que habría sido provocado consumió unas 12 hectáreas de pastizales en la parte media del cerro conocido como Mactumatzá, en la capital de estado.

Personal operativo de la Secretaría de Protección Civil (PC) del estado acudió a combatir al lugar, logrando sofocar la quema que, explicaron los combatientes, habría sido provocada sin intenciones de siembra. Dijeron que mediante una proyección satelital, el personal de Bomberos y Protección Civil (PC) del municipio observaron que la zona quemada no tiene trabajo de siembra, por lo que la quema habría sido intencionada para provocar afectaciones.

Más tarde informaron que el incendio había sido sofocado y se trabajaba para declararlo liquidado.