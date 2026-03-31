Incendio moviliza a 80 brigadistas

Un incendio registrado el pasado 29 de marzo en la zona de San José Terán en Tuxtla Gutiérrez, se mantuvo activo hasta el día 30, movilizando a alrededor de 80 elementos de diversas dependencias, de acuerdo con el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez.

El funcionario explicó que el siniestro se originó en un banco de tiro y, aunque el sitio cuenta con medidas de manejo, fue provocado de manera intencional, ya que las condiciones climáticas no eran propicias para un incendio natural y el área se encontraba sin operaciones por ser día inhábil.

Para el combate del fuego participaron diversas dependencias, entre ellas Protección Civil del Estado, el Sistema Municipal de Agua Potable (Smapa) con pipas, Servicios Municipales, Obras Públicas con maquinaria, así como Protección Civil Municipal.

El principal objetivo es reducir la emisión de humo, que representa el mayor riesgo para la población cercana.

De manera paralela, personal del DIF Municipal y del sector salud realiza recorridos para evaluar posibles afectaciones y brindar atención médica o ayuda humanitaria a quienes lo requieran.

Además, se habilitaron dos refugios temporales para resguardar a personas vulnerables ante posibles intoxicaciones por humo.

En este sentido, reconoció que en comparación con el año pasado, el número de incendios ha incrementado, aunque no así las afectaciones a personas, gracias a la coordinación entre autoridades.

En lo que va del año, se han registrado cuatro incendios forestales con una afectación menor a 20 hectáreas.

Sin embargo, en incendios de pastizales y zonas urbanas se contabilizan alrededor de 150 hectáreas dañadas, mientras que en la periferia la cifra supera las 300 hectáreas.

Señaló que gran parte de estos siniestros están relacionados con la quema de lotes baldíos y la falta de mantenimiento por parte de propietarios.

Ante este panorama, las autoridades advirtieron que las sanciones por provocar incendios o no mantener limpios los predios son ahora más severas, e incluso pueden derivar en restricciones sobre el uso del suelo.

“Se debe evitar la quema de terrenos y realizar limpieza periódica, al menos dos o tres veces al año, como lo establecen los reglamentos municipales”, enfatizó.