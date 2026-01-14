Incendios de viviendas aumentaron en 2025

El 2025 estuvo marcado por un incremento en el incendio de viviendas en la capital chiapaneca, de acuerdo a Rodolfo Gálvez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, se atendió un total de 35 siniestros a casa habitación, situación a la que calificó como necesario de poner atención.

De acuerdo a las estadísticas, Bomberos atendió cerca de tres servicios de emergencia por mes, siendo noviembre y diciembre los meses donde más siniestros de este tipo.

“Tuvimos muchos el año pasado, como 35 incendios de viviendas, el cual se me hace muy muy alto en este caso, muchos de ellos fue causado por el uso de la pirotecnia”

Causas

El también presidente de la Junta Nacional de Bomberos, reveló que durante los dos últimos meses del 2025 se detectaron incendios causados por los globos de cantoya “el cual se prende, viajan y caen en alguna palapa o algún terreno con pastizal seco y es donde empiezan los problemas o tenemos que evacuar a las personas que están cerca”.

Aunado a eso, dijo que otros causantes que derivaron en siniestros son por fallas eléctricas provocadas por los árboles de navidad, la sobresaturación de contactos, velas o veladoras encendidas y por artefactos dentro de los hogares.

También reveló que se detectó un incremento en siniestro de comercios del centro, que dentro de los factores causantes son cortocircuitos y en algunos casos fugas de gas, por lo que pidió a dueños y encargados de negocios locales revisar todo tipo de conexión que pueda provocar un accidente como estos.