Incendios forestales afectan diversos aspectos

Los incendios forestales cuando se salen de control y afectan decenas de hectáreas provocan muchas alteraciones, a los suelos, que pierden todas sus propiedades generando acidificación, a la fauna silvestre que o no puede escapar o se ve obligada a desplazarse; pero también a la calidad del aire de las ciudades.

Lo anterior lo señaló la profesora-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), mencionó que estos siniestros entran dentro de los factores para el cambio climático debido a la emisión de gases.

Detalló que el suelo es un ecosistema vivo, hay muchos microorganismos y organismos invertebrados que ayudan a que los nutrientes estén disponibles para las plantas, cuando ocurre un incendio se altera toda esa biota afectando todos los procesos naturales.

La restauración de los suelos luego de un incendio puede tardar decenas de años, a menos que se realicen acciones integrales como reforestación con un seguimiento detallado y constante, aun así llevaría mucho tiempo.

Sobre la calidad del aire, los incendios forestales entran dentro de la medición de partículas para este parámetro, ya que la emisión de gases de efecto invernadero por esos siniestros, que muchas veces son provocados por actividades agrícolas, es bastante alta, sobre todo en temporada de estiaje.

Las principales causas de incendios forestales descontrolados son actividades agrícolas, cazadores, fumadores, automóviles, intencional, quema de basura, actividades pecuarias, naturales y uso de derechos.

Investigadores del Instituto de la Unicach colaboran en la elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y de la calidad del aire.