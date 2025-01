Incertidumbre ante cierre de CBP One

Ante el cierre de la aplicación del programa CBP One, que permitía gestionar citas de asilo desde México, luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hombres y mujeres migrantes que permanecen en la capital chiapaneca expresaron sentirse con incertidumbre y con las esperanzas rotas, pues la meta era llegar a Estados Unidos.

“Nos rompió todas las esperanzas, nos acabó con todas nuestras esperanzas, no tenemos ya para dónde ir, ni motivo ni razón; la meta era llegar allá y trabajar. Ahora no sé qué vamos hacer, porque no tenemos ni pasaje para llegar a la ciudad capital (de México)”, lamentó Diego, uno de los migrantes que se encuentran en el parque central de Tuxtla y utilizaba la aplicación CBP One.

Opiniones diversas

Las decisiones son distintas en cada migrante: mientras unos piensan continuar la espera en México hasta que tengan posibilidad de llegar al vecino país del norte, otros piensan regresar a su país de origen, pues para muchos de ellos quedarse no es una opción; aunque solo en nuestro país podrán lograr conseguir dinero para poder regresar a su país de origen o ver la posibilidad de acercare lo más que se pueda a Estados Unidos.

En caso de los que provienen de Venezuela, aun con las políticas del presidente Nicolás Maduro de encarcelar a quienes regresen a este país luego de haber huido, han manifestado sus deseos de regresar, mientras que otros se encuentran en total incertidumbre.

“Mi meta era llegar al norte y no se pudo, hay que devolverse, hay que regresar. No pienso quedarme aquí, y no me lo tomen a mal los mexicanos, pero si no puedo ir al norte yo me regreso. Primero voy a trabajar aquí y me regreso”, sentenció Diego.

“Tenemos la esperanza de llegar a Estados Unidos, porque si nos devolvemos a nuestro país vamos presos, no sé qué va a pasar”, expresó Jennifer Ramírez, quien se dedica a vender alimentos en el centro de Tuxtla.