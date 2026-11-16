Incertidumbre ante cierre del CEST

El Centro de Estudios Superiores de Tapachula (CEST) a través de un comunicado oficial informó que su campus en esta ciudad concluirá operaciones al término del ciclo escolar en curso, el 20 de diciembre de 2026, lo que ha generado incertidumbre entre la comunidad estudiantil, aunque le dan opciones para otra institución.

Aunque reconocen que se trata de un cambio importante para estudiantes y familias, no dieron a conocer la razón del cierre.

“Sabemos que esta noticia representa un cambio importante para nuestra comunidad, por ello, nuestra prioridad es acompañar a los estudiantes durante esta transición, brindándoles información clara y orientación sobre las alternativas disponibles para dar continuidad a sus estudios”, abundó.

Alternativas

Dijeron que como parte de este proceso, los alumnos podrán continuar su trayectoria académica en Universidad Valle del Grijalva (UVG), Tapachula, conforme a la ruta establecida para cada programa, aunque no especificaron si se respetarán el costo de colegiaturas ni la revalidación de asignaturas.

Señalaron de parte de los directivos que brindarán atención cercana y personalizada, los estudiantes podrán acudir directamente al campus CEST Tapachula, donde un equipo estará disponible para resolver dudas y orientarlos en cada paso de este proceso.

Puntualizaron que el cierre del campus marca el fin de una etapa, pero la institución asegura que ningún estudiante se quedará sin orientación para continuar su formación profesional.