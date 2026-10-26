Incertidumbre ante Ley de Economía Digital

Comerciantes locales de Tapachula manifestaron su incertidumbre ante la aprobación de la Ley de Economía Digital que plantea adoptar de manera masiva que los cobros se realicen únicamente con tarjeta de débito o crédito.

En entrevista, Ramiro Gutiérrez Barranco, secretario de la agrupación de comerciantes Procentro, dijo que si bien esta medida traerá un mayor control sobre sus transacciones y movimientos financieros, en la práctica la preocupación es que están en una ciudad donde la economía depende en gran medida del comercio informal.

Estadísticas

Expuso que en Tapachula, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70 por ciento de la población vive en la informalidad, por lo que la obligación de bancarizar todos los cobros dejaría en desventaja a miles de familias que venden al día y que no cuentan con terminales bancarias o acceso a servicios financieros.

“Nosotros vendemos en efectivo, mucha gente no tiene tarjeta y no quiere que le controlen todo lo que vende, y sobre todo va a afectar drásticamente a quienes están en la informalidad”, expuso.

Advirtió que la medida, aunque busca modernizar la economía y transparentar los ingresos, podría provocar una caída en las ventas, aumento en el pago de comisiones bancarias y el cierre de pequeños establecimientos que no puedan cumplir con la nueva disposición.

Solicitud

Pidió a las autoridades federales que se analice el impacto real en la frontera sur, donde la mayoría de los negocios son familiares y de subsistencia, así como implementar programas de inclusión financiera antes de imponer el cobro exclusivo con tarjeta.