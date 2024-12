Incertidumbre de migrantes ante llegada de Trump

Crece la desesperación entre los migrantes que se encuentran en Tapachula y municipios de esta frontera sur, a poco más de un mes para que Donald Trump tome posesión nuevamente como presidente de Estados Unidos.

Los extranjeros viven en la incertidumbre, se les está acortando el tiempo para su viaje, y es que a pesar de que han solicitado citas con el CBP One, muchos difícilmente podrán acudir algunos por trámites con el INM o por falta de recursos.

Señalan que tras la larga travesía de sus países de origen en Sudamérica y Centroamérica, Cuba y países africanos, han llegado a Tapachula pero están desesperados, se acorta el tiempo para poder entrar al país, toda vez que consideran que Trump va a poner trabas e incluso ha amenazado con deportaciones masivas.

Carlos Cortés, migrante venezolano que está desde hace dos meses en la ciudad, expuso que desde su llegada empezó a hacer el trámite de citas del CBP One; sin embargo, no había “tenido suerte” porque hay saturación en el proceso; el tiempo apremia porque están contrarreloj, lo que implica que al igual que él, miles busquen hacer lo mismo.

Expuso que una vez que logró la cita, desde hace un mes se encuentra a la espera de la fecha, pero aún no ha recibido la confirmación. El tiempo y la desesperación, dijo, “nos están condicionando a buscar otra salida para tratar de ingresar a la Unión Americana, ya sea con cita, como pudiera hacerse”.

Elizabeth, joven venezolana y madre de cuatro hijos, señaló que la espera se ha prolongado; aunque le confirmaron la cita, su mayor preocupación es que no tiene dinero para movilizarse por sus propios medios. En su desesperación acudió al INM para que puedan llevarla en autobuses, pero la respuesta no fue muy alentadora, le dijeron que hay una lista muy larga.

Refirió que la cita del CBP One se la programaron en la frontera de Texas, pero el tiempo está pasando, no tiene recursos y está desesperada porque no puede viajar por sus medios en avión, sale muy caro pero tampoco le alcanza para el autobús, pues son cinco personas que tendrían que viajar.

Desesperada, la mujer señala con incertidumbre que desconoce si va a poder llegar a la cita, su única esperanza es que el INM la apoye porque de otra manera no tiene alternativa.