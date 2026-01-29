Incertidumbre laboral en Veolia

Cerca de 200 trabajadores de Veolia iniciaron un paro laboral este miércoles, situación que afecta directamente el servicio de recolección de basura en la ciudad, el motivo de esta situación responde a la incertidumbre y falta de claridad sobre su futuro laboral ante un anuncio de cambio en la empresa.

De acuerdo al testimonio de los empleados, durante el 2025 la empresa no les informó que al terminar su contrato con el municipio previsto hasta el mes de junio, serían absorbidos por otra compañía llamada “Vía Ambiental”, revelaron que únicamente recibieron la noticia hace unos días por parte de los directivos informando que pasarían a esta “empresa hermana”.

Postura

“Nos sorprendió porque nunca nos dijeron que íbamos a pasar a ser parte de la otra empresa, nunca”, afirmó uno de los trabajadores.

La principal inconformidad es la transición forzada, los afectados piden que si Veolia termina su contrato se les otorgue una liquidación, a cambio se comprometen a firmar un acuerdo para laborar los meses restantes hasta que concluya el vínculo con el municipio.

Señalaron que la nueva empresa podría iniciar procesos de contratación independientes para quien desee continuar, sin embargo, esto aún es incierto para ellos y ellas.

Casos anteriores

Manifestaron temor por su estabilidad, revelaron casos anteriores de compañeros que fueron despedidos en estos procesos de cambio. Ante este panorama y para no perder antigüedades de hasta 16 años, buscan una salida clara.

La empresa les habría ofrecido solo el pago de la prima de antigüedad, mas no la liquidación total que exigen. Los casi 200 trabajadores participan en el movimiento, esperan un diálogo que reconozca su petición.