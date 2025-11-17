Incertidumbre por el cierre de HSBC en Tapachula

Cuentahabientes del banco HSBC se mantienen en la incertidumbre ante la noticia del cierre de la institución en la ciudad de Tapachula, lo que está afectando de manera directa a decenas de usuarios, sobre todo aquellos que mantienen sus ahorros e inversiones en la institución.

Varios exponen que hasta el momento no se les ha proporcionado una información clara, mientras que quienes buscan una explicación les dijeron que serán atendidos en la sucursal de la ciudad de Comitán.

De momento existe inconformidad e inquietud porque si bien la mayoría de los trámites se realizan en la aplicación móvil, refieren que ante cualquier problema se tiene que asistir a una institución física.

Cerca, solo en el mapa

Para los directivos de HSBC la sucursal más cercana a Tapachula es la de Comitán, pero esto solo es el mapa porque físicamente las personas tiene que realizar toda una travesía para llegar a esta ciudad.

Las personas se trasladen de Tapachula a Comitán en transporte público tendrían que tomar una unidad de Tapachula a Huixtla, de ahí otra a Motozintla, de Motozintla a Frontera Comalapa y de Frontera Comalapa a Comitán porque no hay existe transporte directo, mientras que por la otra vía implica un viaje de ocho horas para llegar a Tuxtla Gutiérrez.

Buscarán a los ejecutivos

La secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, fue entrevistada al respecto y aunque reconoció que el cierre de una sucursal bancaria implica situaciones adversas al desarrollo de una región, afirmó que todo se puede realizar por banca móvil pero hay incertidumbre porque no habrá atención en ventanilla y la falta de comunicación con los cuentahabientes.

La funcionaria estatal, que participó en un evento de desarrollo regional con abogados y notarios públicos, destacó que buscarán la atención de ejecutivos regionales para que brinden explicación del motivo del cambio y atiendan a quienes tienen dudas y no sea precisamente en Comitán, que es la que ellos consideran oficina más próxima para la atención.