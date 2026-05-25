Incide calor en comportamiento de conductores

La temporada de calor no solo eleva las temperaturas, también incrementa el estrés y la desesperación al volante. Así lo advirtió Shiomara Cristina Romero Pascasio, fundadora del Organismo de Seguridad Vial en Chiapas (Osevi Chiapas), quien hizo un llamado urgente a la ciudadanía para conducir con empatía, paciencia y responsabilidad.

En entrevista, destacó que la salud mental es un factor determinante en la conducta de los automovilistas, motociclistas y transportistas. El enojo, la ansiedad o la presión emocional pueden derivar en decisiones peligrosas dentro de las vías públicas.

Impacto en las decisiones

“Tenemos que ser muy empáticos con los demás usuarios de la vía y sobre todo prevenir un siniestro vial que nos puede cambiar la vida. Una mala decisión en un momento de enojo puede cambiarnos totalmente la vida”, expresó.

Si bien el calor influye en el comportamiento de los conductores, la activista dijo que el exceso de velocidad y la falta de educación vial continúan siendo los detonantes principales de los hechos de tránsito en Chiapas.

Consideró que cualquier estrategia de prevención debe atender ambos frentes de manera simultánea.

Romero Pascasio informó que desde hace cuatro años su organismo ha impulsado acciones ciudadanas para promover una cultura de prevención y seguridad vial, además de colaborar con autoridades estatales y municipales en campañas de concientización.

Mayor alcance

Un hito reciente fue la constitución legal de Osevi Chiapas, lo que permitirá fortalecer y dar mayor alcance a sus iniciativas.

“Queremos demostrar que como ciudadanía también podemos aportar y ayudar a las dependencias; una sociedad unida claro que puede hacer la diferencia y salvar vidas”, afirmó.

Puso especial énfasis en la necesidad de reforzar la capacitación y regulación de los motociclistas, un sector que a menudo comienza a circular sin conocer plenamente las normas de convivencia vial ni el comportamiento de otros vehículos en las calles.

Exámenes prácticos

Frente a esta realidad, propuso una medida concreta y urgente que es implementar exámenes prácticos obligatorios para la expedición de licencias de conducir, tanto para motociclistas como para automovilistas y operadores del transporte público.

Romero Pascasio recordó que México forma parte del Segundo Decenio 2021-2030 de Acción para la Seguridad Vial, impulsado a nivel internacional, cuyo objetivo es reducir en un 50 % los siniestros y las muertes por hechos de tránsito.

Reiteró que la seguridad vial no es tarea exclusiva del gobierno: “Es responsabilidad de todos y juntos podemos salvar millones de vidas”. Insistió en que solo con una alianza real entre autoridades y ciudadanía se podrá fortalecer la cultura vial y reducir la tragedia diaria en calles y carreteras de Chiapas.