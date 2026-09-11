Incidencia delictiva se reduce 20.7 %

La incidencia delictiva, es decir, la cantidad total de delitos estimados, incluyan o no una denuncia, en Chiapas, se redujo un 20.7 %, así lo reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la incidencia pasó de 22 mil 366 a 17 mil 728 delitos por cada 100 mil habitantes.

Costo de la inseguridad

La delincuencia en Chiapas dejó una factura de 6 mil 100 millones de pesos durante 2025, lo que equivale a un promedio de cuatro mil 400 pesos por cada persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra supera los cinco mil 700 millones registrados en 2024, aunque el indicador per cápita no presentó un cambio estadísticamente significativo.

En cuanto a victimización, el 17.5 por ciento de los hogares chiapanecos tuvo al menos una víctima de delito durante 2025, una disminución estadísticamente significativa respecto al 19.9 por ciento de 2024.

En términos absolutos, 281 mil 123 hogares resultaron afectados de un total de un millón 604 mil 449 estimados.

Los delitos

La extorsión encabezó la lista con una tasa de cuatro mil 962 delitos, seguida del fraude con tres mil 592, el robo o asalto en calle o transporte público con dos mil 460 y las amenazas con dos mil 438. En todos estos rubros, Chiapas se mantuvo por debajo de la media nacional.

De los 696 mil 555 delitos estimados, la víctima estuvo presente en el 59.3 por ciento de los casos y en el 18.3 por ciento de ellos sufrió algún tipo de agresión física.

El 80.9 por ciento de las víctimas manifestó haber sufrido un daño: el 50.8 por ciento de tipo económico, el 34.6 por ciento emocional o psicológico y el 10.0 por ciento físico o laboral.

La cifra oculta, es decir, delitos no denunciados o sin carpeta de investigación, se situó en 92.6 por ciento, una mejora significativa frente al 95.3 por ciento de 2024.

Solo el 9.7 por ciento de los delitos se denunció, y entre las razones para no denunciar, el 56.1 por ciento de las víctimas señaló causas atribuibles a la autoridad, como pérdida de tiempo, trámites largos o desconfianza.

Percepción

En materia de percepción, el 47.7 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante de Chiapas, una baja frente al 53.2 por ciento de 2025.

La Marina es la autoridad que inspira mayor confianza, con 91.5 por ciento, seguida de la Fuerza Aérea con 91.1 y el Ejército con 89.0.

En contraste, la Policía de Tránsito registra el nivel más bajo con 50.4 por ciento. Esa misma corporación encabeza la percepción de corrupción con 69.5 por ciento, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 60.5 y los jueces con 56.8.