Incluir a la diversidad sexual, reto de la Iglesia

Pese a que los primeros representantes de la teología de la liberación cuestionaron los poderes económicos y políticos que oprimían en el sur de América, aún falta camino para que el movimiento reconozca que la liberación social necesita también de la liberación sexual, así lo señaló Fray Carlos Mendoza en el museo Jtatik Samuel en San Cristóbal de Las Casas.

Durante la charla señaló las teologías que han nacido desde el sur de América, como la del pueblo, que rescata la religiosidad popular, y que para algunos, es retomada en “Dilexi te”, libro publicado por el Papa León XIV, quien fue pastor en Perú.

Romantización

Sin embargo, Fray Carlos Mendoza mencionó que otros lectores más escépticos ven en el texto una romantización del pobre, que lo mantiene es un estado de “infancia espiritual”. Una tendencia que también mostró la entonces teología de la liberación.

Al respecto, mencionó que hace 25 años, en la Universidad de Notre Dame, se realizó un congreso donde teólogos jóvenes señalaron que las clases desprotegidas sufrían de otro tipo de opresiones relacionadas a la idolatría, pero también de género, raza o etnia. En su momento, estos señalamiento causaron rechazo, pero con el tiempo se asimilaron en los más veteranos.

Feminismo

Fray Carlos Mendoza explicó cómo teólogas feministas, entre ellas Ivone Gebara y Elsa Tamez, fueron vistas con desconfianza, pues sus propuestas sobre la liberación de las mujeres y sus derechos reproductivos se juzgaron propias de sociedades capitalistas donde había una primacía del individualismo.

También nombró a Marcella Althaus Reid, pionera en la teología queer, quien contó la sorpresa de aquellos clérigos que eran amables con ella, pero que no entendían su propuesta acerca de que la liberación social también requería la liberación sexual y que hablara de los cuerpos sin pudor.

El ponente profundizó en que lo “queer” no solo hace referencia a la diversidad sexual, sino a todas las personas que son negadas por no tener un cuerpo destino a la norma, como los discapacitados que no cumplen con el modelo capacitista. Además, señaló que estas nuevas corrientes no niegan a la figura de Dios como creador, sino que buscan nuevas formas de vivir los ritos.