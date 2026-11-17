El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció que presentará una iniciativa para incorporar con voz y voto a las asociaciones y cámaras empresariales del sector turístico, así como a la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), en el fideicomiso de turismo de Chiapas, con el propósito de que quienes impulsan esta actividad participen directamente en las decisiones que marcan su rumbo.

Trabajarán de manera coordinada

Para avanzar en esta propuesta, el mandatario pidió al titular de la SEyT, Luis Pedrero González, y a su secretaria privada, Patsy Carrillo, trabajar de manera coordinada con este importante sector a fin de garantizar que el turismo de Chiapas se construya de la mano de quienes trabajan, invierten y generan empleos de la actividad.

Así lo dio a conocer durante una productiva reunión con las y los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en la que también se acordó impulsar proyectos orientados a fortalecer el turismo y promover la riqueza gastronómica del estado.

Ramírez Aguilar destacó que Chiapas cuenta con una amplia riqueza gastronómica, cultural y turística, por lo que su administración mantendrá una estrecha coordinación con quienes hacen posible que cada vez más personas conozcan y se enamoren de la entidad.

Por parte de la comitiva de Canirac Chiapas, estuvieron presentes Christian Jonathan Pérez Morales, presidente; Olivia Hernández Gutiérrez, vicepresidenta; José Luis Zebadúa, vicepresidente de Afiliación; Andrés Zuart Gris, vocal; Blumele Covalin Ferre, vicepresidenta de Mujeres Empresarias; Roberto Grajales, vicepresidente de Gastronomía; Karina González Salazar, tesorera; y Yuridia Palacios Mendoza, del Voluntariado Canirac, entre otras personas asistentes.