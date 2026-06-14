Incomoda presencia de soldados de Israel

Padres de familia denunciaron que, con el argumento de realizar trabajo social, un grupo de personas de origen israelí, presuntamente militares, ingresaron a una escuela primaria a pintar y procurar arreglos.

Este acto, aunque de momento es totalmente regular, ha generado incomodidad entre algunos tutores dado que consideran innecesario que militares de una nación en conflicto, que además es acusada de violar derechos humanos de infantes, estén realizando actividades dentro de las propias escuelas.

Es pertinente mencionar que de momento no existe información oficial que explique la presencia de este grupo, no obstante, es relativamente frecuente que este tipo de labor social la organicen grupos organizados de diversas regiones del mundo, sin que representen riesgo alguno.

El denunciante Alberto Calzada dijo que el grupo realizó actividades en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de Nachig en Zinacantán, y posteriormente se trasladaron al Albergue Manuel Gamio, en la misma zona.

En una denuncia desde la capital del estado alertaron sobre el acto, que a la luz de los hechos no ha generado ninguna irregularidad; sin embargo, dijeron que es cuestionable dado que Israel mantiene una política violatoria de derechos fundamentales.

La denuncia además de ofrecer fotografías del acto, concluyó que el grupo autodenominado Héroes por la Vida, se identificó como “soldados que han servido a Israel, y eventualmente regresarán a su nación, al frente con Palestina y Lebanon”.