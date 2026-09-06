Incomodidad y daños por corte de luz

Habitantes de la ciudad de Pijijiapan manifestaron su inconformidad contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que durante gran parte de este sábado se registró la suspensión del servicio de energía eléctrica, situación que, aseguraron, provocó afectaciones económicas a numerosas familias.

Amalia Méndez Dorantes señaló que, debido a la falta de electricidad durante varias horas, diversos productos perecederos como mariscos, pescado, camarón, queso y mantequilla se echaron a perder, ya que no pudieron mantenerse adecuadamente refrigerados.

Los habitantes hicieron un llamado a la empresa del Estado mexicano para que sea más responsable en la prestación del servicio y, sobre todo, que informe de manera oportuna cuando se tengan programados trabajos que impliquen la suspensión de la energía.

Otros habitantes como Andrea Cortés Mandujano expresaron que este tipo de interrupciones afectan directamente la economía de las familias, sobre todo de aquellas que dependen de la refrigeración para conservar sus alimentos y productos para la venta.

Que CFE asuma el daño

Los inconformes consideraron que la CFE debe asumir su responsabilidad como encargada de suministrar el servicio eléctrico a la población y evitar, en la medida de lo posible, cortes prolongados que generen pérdidas para los usuarios.

Por su parte, personal de la Comisión Federal de Electricidad informó que la suspensión del servicio se debió a trabajos de mantenimiento en cables y postes.