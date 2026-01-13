Inconformidad ante incremento en tarifa del transporte

Transportistas organizados de Oxchuc en su modalidad de mototaxis, realizaron desde este lunes un incremento de 5 pesos a la tarifa del transporte público, lo que mantiene inconformes a los usuarios.

La determinación de incrementar la tarifa se debe “a los altos costos en los combustibles, refacciones e insumos”, dieron a conocer los operadores de las unidades.

“A partir de este día 12 de enero de 2026, la tarifa del transporte de mototaxi será 15 pesos por persona, niños de primaria 5, a partir de las 10 de la noche será de 20 pesos”, precisa el aviso que colocaron los transportistas en sus unidades.

La medida de incrementar la tarifa de 10 a 15 pesos mantiene inconforme a los usuarios, quienes denunciaron que el aumento es mucho y que les afectara sobre todo a las amas de casa.

“Es injusto el aumento porque muchas de las unidades se encuentran en mal estado, lo que generado accidentes, por las malas condiciones en que laboran y la falta de mantenimiento”, denunciaron.