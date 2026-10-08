Inconformidad con Monte de Piedad ante reapertura

Luego de que este miércoles siete de octubre se diera la reapertura del Nacional Monte de Piedad en Tapachula tras una huelga de 364 días, los usuarios manifestaron su inconformidad por los cobros acumulados, intereses generados y la falta de claridad en el estatus de sus boletas, ya que “se les pretende cobrar intereses por el periodo que la sucursal no laboró”.

Como respuesta ante las quejas otorgarán 45 días naturales sin cobro de intereses para regularizar los intereses, según el historial de cada cliente.

La sucursal en Tapachula ubicada en el centro de la ciudad permaneció cerrada un año con guardias permanentes de trabajadores en huelga, pero sin atención ni información para los usuarios.

Testimonios

Andrea Solís, una de las afectadas, afirmó que el descuento anunciado por la institución en el pago de intereses resulta insuficiente, ya que durante los casi 12 meses que se mantuvo el paro la deuda continuó generándose y en muchos casos, ya supera el valor real de los productos empeñados.

Expuso que solo calculan un pequeño descuento que considera “insuficiente”, porque en gran parte de los casos se debe al periodo de cierre.

En el mismo sentido, Ignacia Pineda expuso que ella se mantenía al corriente de sus pagos; sin embargo, durante el período de cierre no continuó ante la incertidumbre de lo que pudiera pasar y de que no le reconocieran el depósito en las tiendas de conveniencia o bancos, por ello, señala que esperó a que el problema interno de esa institución se resolviera.

Dijo que al acudir y realizar los pagos “se encuentra con que debe más del doble de lo que cuesta la joya empeñada”, afirmó que buscará asesoría de abogados y de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor.

Otro caso

Por otra parte, Mariano García solicitó a la institución reconozca los pagos que realizaron de manera mensual durante la huelga a través de transferencias bancarias y tiendas de autoservicio, ya que aseguran que esos abonos no se han visto reflejados en los estados de cuenta.

“Durante el tiempo que las sucursales permanecieron cerradas, la única opción para no perder nuestros artículos fue pagar refrendos por medios alternos, por lo que ahora exigimos que esos pagos sean validados y no nos cobren intereses moratorios excesivos”, expresó.