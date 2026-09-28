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Inconformidad por apagones en Teopisca

Septiembre 28 del 2026
Los habitantes manifiestan molestia hacia la CFE por los apagones y no dar solución. Diego Pérez / CP
Los habitantes manifiestan molestia hacia la CFE por los apagones y no dar solución. Diego Pérez / CP

Habitantes del municipio de Teopisca manifestaron su inconformidad ante los constantes cortes de energía eléctrica registrados este sábado y domingo.

Expresaron su malestar contra Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las constantes fallas en el suministro durante los últimos días y meses.

Afectaciones

Estas fallas han generado daños en aparatos electrónicos y electrodomésticos, causando malestar entre la población y el sector comerciante, este último por las pérdidas económicas ante la falta de energía. Entre los afectados están restaurantes, tortillerías, pastelerías, por citar solo algunos.

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