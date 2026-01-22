Inconformidad por aumento de reinscripción

En un acuerdo unilateral entre directivos de la Preparatoria de Huixtla, Alberto Caralampio Culebro y la nueva directora Ninfa Sosa Merchant determinaron sin ninguna reunión general presidida por el comité de educación y los padres de familias un incremento en la reinscripción a los segundos, cuartos y sextos semestres de 600 a 850 pesos.

Problemática

Señalan que el incremento es exagerado, pues es una diferencia de 250 pesos y además, la dirección escolar y el comité de padres de familias no fueron tomados en cuenta para decidir dicho aumento.

Exponen que desde la entrada de Sosa Merchant han habido inconformidades, reiteran que ella busca politizar a la institución señalando que cuenta con la protección y padrinazgo de Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La desconfianza en la catedrática es por sus antecedentes en la venta de supuestas concesiones a mujeres, a quienes pidió dinero y no les cumplió, además de un historial de corrupción en distintos temas.

En los próximos días se le exigirá transparencia en el área de pagos y manejo de dinero, ya que aclaran que debe manejarse entre el comité y la dirección escolar, para evitar alguna situación de otra índole.

Asimismo, la nueva directora es señalada de hostigamiento laboral, manejo indebido de las cafeterías y de contrataciones de personal eventual sin autorización.

Los denunciantes amenazaron con tomar las instalaciones y que sea la Secretaría de Educación quien sancione el actuar de esta directora.