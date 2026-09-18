Inconformidad por remodelación de rastro municipal

Introductores de carne de Comitán y la región manifestaron su inconformidad en la remodelación del rastro municipal Nuevas Estrellas, por el incumplimiento de la fecha de entrega, deficiencias en la sala de sacrificio y la falta de capacidad en los corrales para recibir el ganado, lo que conlleva a retrasos en la entrega del producto a los tablajeros.

Las más de 40 personas introductoras de carne señalaron que están cansadas de la espera, pues les indicaron que en seis meses quedaría la remodelación, pero ya pasó más de un año y seis meses y aún siguen con las pruebas, trabajando con un 25 por ciento de la capacidad total.

Indicaron las deficiencias de los aparatos de la sala de sacrificio, que en la actualidad solo tiene capacidad para la maquila de 40 a 50 animales diarios, cuando anteriormente, con el antiguo rastro, se sacrificaban entre 100 y 120 reses al día, lo que les permitía abastecer a los comerciantes en los municipios de la región Fronteriza y, en parte, de las regiones Sierra, Llanos y Altos de Chiapas.

Irregularidades

Solicitaron, de igual manera, una investigación al administrador del rastro, José Eleazar Moreno, pues el costo para el sacrificio de una cabeza de ganado es de 300 pesos, pero después salieron con el horario extra y el cobro de “matanza especial”, lo que triplicó el costo.

Denunciaron que también les fue cerrada la entrada a la sala de sacrificios para dar seguimiento al proceso y esto ha derivado en quejas de sus clientes porque reciben incompleto el producto.

Mencionaron que el área de descarga fue mal diseñada, pues anteriormente había andenes para que seis camiones realizaran el desembarque del ganado al mismo tiempo y, con la remodelación, solo dejaron un espacio. También afirmaron que no hay capacidad para distribuir el producto en la ciudad, pues han tenido que utilizar vehículos particulares para realizarlo.

Sin atención a demandas

Por último, pronunciaron que no han tenido atención a sus demandas por parte del administrador del rastro, por lo que, de no ser atendidos, podrían coordinarse con los tablajeros para suspender el servicio y bloquear las instalaciones para evitar que sea inaugurado por las autoridades municipales y estatales.

Por otro lado, los trabajadores del establecimiento han manifestado la mala calidad de los aparatos dentro de la sala de sacrificio, pues se han desprendido piezas de metal de los rieles por la mala calidad de los tornillos, lo que conlleva riesgos laborales.