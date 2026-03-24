Incorpora IMSS a 371 especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas incorporó a 371 médicas y médicos especialistas que se integrarán a unidades de primer y segundo nivel de atención, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y ampliar la cobertura en beneficio de la población derechohabiente y usuaria.

Esta incorporación forma parte del proceso nacional de reclutamiento Draft 2026, encabezado por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, quien informó que a nivel nacional se alcanzó la cifra de 10 mil 785 especialistas contratados para el régimen ordinario en todo el país.

Del total de especialistas en Chiapas, 121 se integrarán al régimen ordinario, 140 serán destinados a hospitales rurales y 110 participarán como sustitutos para fortalecer la cobertura médica.

Avance

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, señaló que la llegada de este personal representa un avance para fortalecer la capacidad de atención en la entidad, al permitir una mayor cobertura en unidades médicas.

En el ámbito rural, el responsable médico del programa IMSS-Bienestar en la entidad, Saúl Madrid Tovilla, informó que 140 especialistas serán distribuidos en 10 hospitales rurales, ubicados en Ocozocoautla, San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Venustiano Carranza, Ocosingo y Mapastepec, entre otros, con el propósito de reforzar la atención en comunidades de difícil acceso.

Por su parte, el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Chiapas, Javier Navarrete García, explicó que el personal asignado al régimen ordinario se incorporará a unidades médicas familiares y hospitales, entre ellos los Hospitales Generales de Zona (HGZ) Número Uno en Tapachula y Número Dos en Tuxtla Gutiérrez, así como al Hospital General Regional de Especialidades Número Uno “XIV de Septiembre” y a los Hospitales Generales de Subzona con Medicina Familiar en Huixtla y Tonalá.