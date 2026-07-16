Incorporación de trabajadores independientes

Como parte de las acciones para acercar la seguridad social a más sectores de la población, personal de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas participó, a invitación de la Asociación Ganadera Local de Palenque, en una sesión informativa sobre el esquema de incorporación voluntaria para personas trabajadoras independientes.

Durante la actividad, los agremiados a la asociación recibieron información sobre esta modalidad de afiliación, dirigida a quienes realizan una actividad económica por cuenta propia y no tienen un patrón, permitiéndoles acceder a los beneficios de la seguridad social mediante su incorporación voluntaria al Instituto.

Ramas de aseguramiento

Asimismo, los trabajadores pudieron conocer las cinco ramas de aseguramiento que contempla este esquema: Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como Guarderías y Prestaciones Sociales, brindando protección tanto a las personas aseguradas como a sus familias.

A los agremiados a la Asociación Ganadera Local de Palenque se les informó que el trámite puede realizarse en línea antes del día 20 de cada mes y que la cobertura inicia el primer día del mes siguiente.

También se explicó que las cuotas se calculan con base en el salario elegido por la persona trabajadora, iniciando aproximadamente desde los dos mil pesos mensuales para quienes cotizan con un salario mínimo.