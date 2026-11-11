Incrementa 12.3 % la actividad industrial

Chiapas registró un crecimiento anual de 12.3 por ciento en su actividad industrial durante julio de 2026, con lo que se colocó entre las entidades con mayores incrementos del país, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte señaló que el desempeño de la industria chiapaneca también mostró un avance mensual de 3.2 por ciento respecto a junio, lo que ubicó al estado entre las entidades que registraron los crecimientos más significativos durante ese periodo.

En la comparación anual, Chiapas destacó junto con Hidalgo, Yucatán, Tamaulipas, Colima, Oaxaca, Sonora y Nuevo León, entidades que también presentaron incrementos en su actividad industrial.

Registros

Por sectores, las cifras del Inegi mostraron que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural, registraron el mayor crecimiento en Chiapas, con un incremento anual de 25.3 por ciento.

La minería también presentó un avance importante, de 18.9 por ciento, mientras que la construcción creció 16.5 por ciento en comparación con julio de 2025.

En contraste, las industrias manufactureras reportaron un aumento de apenas un por ciento.

Estos resultados muestran que el crecimiento industrial de la entidad estuvo impulsado principalmente por las actividades relacionadas con la energía, la minería y la construcción, mientras que el sector manufacturero tuvo un comportamiento más moderado.

A nivel nacional, la actividad industrial registró un crecimiento anual de 2.7 por ciento durante julio, por lo que el incremento de 12.3 por ciento reportado para Chiapas se ubicó por encima del resultado del país.