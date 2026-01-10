Incrementa 3.69 % el valor de la UMA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026, registrando un incremento de 3.69 por ciento en comparación con el año anterior, en concordancia con la inflación anual observada al cierre de diciembre de 2025.

De acuerdo con el organismo, el nuevo valor diario de la UMA será de 117.31 pesos, mientras que el monto mensual se ubicará en 3 mil 566.22 pesos y el anual alcanzará los 42 mil 794.64 pesos.

Estos valores servirán como referencia para el cálculo de diversas obligaciones y sanciones previstas en disposiciones legales de carácter federal, estatal y municipal.

Para qué se utiliza la UMA

La UMA es utilizada como unidad de cuenta para determinar el monto de pagos relacionados con multas, créditos, impuestos, cuotas y otros conceptos establecidos en leyes y reglamentos administrativos, sustituyendo al salario mínimo como referencia económica, con el objetivo de evitar que los incrementos salariales impacten directamente en sanciones o contribuciones.

El Inegi explicó que la actualización anual de la UMA se realiza conforme al marco constitucional vigente, a través de un método que considera la inflación.

Para ello, se multiplica el valor de la UMA del año previo por el resultado de la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al mes de diciembre.

Con esta actualización, autoridades y contribuyentes deberán considerar los nuevos valores a partir de febrero de 2026 para el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la aplicación de sanciones y pagos establecidos en la legislación vigente.