Incrementa actividad financiera en Chiapas

La actividad económica de Chiapas creció 2.6 por ciento durante el tercer trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las actividades primarias, secundarias y terciarias registraron incrementos significativos, destacando en especial el sector terciario, que colocó al estado en el tercer lugar nacional.

El crecimiento acumulado entre enero y septiembre fue del 2.3 por ciento, consolidando a Chiapas como un actor clave en la economía nacional.

Las actividades primarias, que incluyen la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, mostraron un notable avance del 5.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Posición nacional

Este incremento permitió a Chiapas ubicarse en la undécima posición nacional en cuanto a crecimiento de este sector.

Por su parte, las actividades secundarias, que abarcan la minería, manufacturas, construcción y generación de energía eléctrica, también experimentaron una ligera pero positiva mejora del 1.2 % anual, lo que colocó al estado en la décima posición nacional en esta área.

El sector terciario, que engloba el comercio, servicios, transporte, información y la actividad gubernamental, fue el que registró el mayor crecimiento relativo, con un 2.7 por ciento anual.

Este resultado posicionó a Chiapas en un destacado tercer lugar a nivel nacional en este rubro, consolidándose como uno de los principales motores económicos del estado.

Primeros nueve meses

De acuerdo con el informe del Inegi, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, Chiapas registró un crecimiento total de la actividad económica del 2.3 por ciento, impulsado principalmente por las actividades primarias, que avanzaron un 2.4 por ciento, y las secundarias, que aumentaron un 3.7 por ciento. En contraste, el sector terciario creció 1.9 por ciento.

El crecimiento de las actividades terciarias fue particularmente importante, ya que contribuyó con dos puntos porcentuales al crecimiento total del estado durante el tercer trimestre, reafirmando su rol como el principal motor de la economía chiapaneca.

A nivel nacional, Chiapas se destacó como uno de los estados con un mayor desempeño económico en este trimestre, alcanzando el sexto lugar entre las 32 entidades federativas y contribuyendo con 0.04 puntos porcentuales al crecimiento anual del país.