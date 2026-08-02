Incrementa afluencia turística en la capital

Jorge Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo en Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que al corte de los primeros seis meses de este 2026, la afluencia turística en la capital chiapaneca incrementó en comparación con el mismo periodo del año pasado; destacó que en los últimos años la tendencia ha sido al alza.

Se tiene una mejora en la afluencia y en la derrama económica, como resultado de la diversificación de opciones turísticas para los visitantes, más allá del parque Jardín de la Marimba, los miradores del Cañón del Sumidero y del ZooMAT, algo en lo que trabajaron desde el inicio de la administración.

Plantearon la posibilidad de hacer crecer los atractivos hacia dos zonas de interés, otros parques de la ciudad que atienden segmentos más pequeños en otros nichos, un ejemplo sería la vialidad pacífica del río Sabinal, un andador que fue remodelado para hacer diversas actividades.

En ese punto, dijo, está la opción de practicar la observación de aves, una actividad que también se puede realizar en el parque Joyyo Mayu, donde se han registrado hasta 142 especies de aves, también está el Jardín Botánico.

El mirador, otro atractivo

Particularmente para Tuxtla Gutiérrez, el proyecto del mirador de Los Chiapa es un asunto que merece atención especial. A través de un convenio con el gobierno federal, el municipio tiene la oportunidad de tener ciertas atribuciones bien delimitadas en este lugar.

Se mejoró el edificio, se colocó el restaurante, una sala de exhibición para mostrar piezas originales de expediciones arqueológicas. Está por terminarse el Centro de Atención y Vigilancia Permanente (Cavip) para la seguridad, también un dispensario médico. Los binoculares instalados han llamado la atención.

Mencionó que hay un trabajo también de la Secretaría de Turismo (Sectur) que desarrolló dos senderos, uno de 200 metros con una torre de tres pisos y el otro de un kilómetro con 800 metros, todo esto aumenta el valor del mirador como atractivo junto al Cañón del Sumidero.