Incrementa basura en temporada decembrina

La recolección de residuos sólidos en la ciudad de San Cristóbal de Las casas se incrementó a más de 350 toneladas diarias durante la temporada decembrina, informó la Dirección de Limpia Municipal.

Está situación, se dijo, ha representado un reto operativo para mantener el servicio y la imagen urbana de la ciudad.

Por lo anterior, la autoridad hizo un llamado a la población a no sacar las bolsas de basura antes del paso del camión recolector y a esperar el toque de campana, con el objetivo de evitar acumulaciones en la vía pública.

Respetar los horarios establecidos de recolección, ya que sacar los residuos después del recorrido de los camiones obliga a desviar rutas y genera una imagen negativa en algunas esquinas de la ciudad.

Labores de limpia

Desde temprana hora, trabajadores de limpia realizan labores de barrido, mientras los camiones recolectores levantan a diario más de 350 toneladas de basura en calles y colonias de la ciudad colonial.

Finalmente, la dependencia informó que el jueves 1º de enero de 2026 no habrá servicio de recolección, por lo que exhortó a la población y al sector empresarial a no sacar sus residuos, evitar saturar los contenedores y resguardar la basura en sus domicilios hasta que el servicio se reanude el viernes 2 de enero.