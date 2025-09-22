Incrementa el robo a casa habitación

Diversos han sido los robos a casa habitación que se han cometido en la ciudad de Tonalá, afirmó un grupo de agraviados en voz de los señores Miguel Rodríguez Cortés, Santiago Ulloa Cruz, Leonel Espinosa Estrada.

Los informantes dijeron que estos robos ocurrieron a altas horas de la madrugada en diferentes puntos de la ciudad, mientras ellos dormían los amantes de lo ajeno se llevaron del corredor de sus casas artículos como lavadoras, bombas de fumigar, bomba de agua y licuadoras.

Los agraviados dijeron tener sus domicilios en las calles Guillermo Prieto, avenida Rayón, Cinco de Febrero y Francisco I Madero. Advirtieron que este tipo de delitos va en aumento pues muchas personas más han denunciado que estos robos se vienen cometiendo desde hace varias semanas, siendo los objetos robados mas comunes dinero y cadenas de oro.